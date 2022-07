Rio Branco apresenta zagueiro e sobe seis atletas da base para o time profissional

O Rio Branco ganhou para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D 2022, o zagueiro Hugo. O atleta, de 27 anos, chega ao “Mais Querido” e será importante para o técnico Bruno Monteiro arrumar o setor de defesa estrelado, pois o clube conta apenas com o zagueiro Santos à disposição da comissão técnica.

Outros dois jogadores do setor defensivo, Yago e Saulo, seguem lesionados. O primeiro com um problema clínico no tornozelo direito e o segundo com uma lesão grave no joelho e passiva de cirurgia.

Mesmo com a chegada do zagueiro Hugo, o técnico Bruno Monteiro não confirmou a presença do jogador entre os titulares diante do Tourão do Humaitá. O volante Jackson pode seguir no setor defensivo. O volante Léo, após ser reintegrado à equipe estrelada, deve ser uma das novidades diante do Tourão do Humaitá no próximo domingo (3), às 17h, no estádio Florestão.

Recém-chegado, o zagueiro Hugo comentou que será uma honra vestir a camisa do Rio Branco. O atleta, de origem carioca, já atuou no futebol do Nordeste e do Centro-Oeste e será a primeira experiência dele num clube do norte do país.

Subiram

Com a eliminação da equipe do Rio Branco da disputa do Campeonato Acreano Sub-20, a comissão técnica estrelada resolveu promover seis jogadores do elenco para o time de profissionais: Isaias e Nathã (laterais), Rennan (zagueiro), João Vitor e Kayky (volantes) e João Assen (meia).