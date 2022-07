Rio Branco registra dia mais quente do ano e Friale avisa que “serão registrados novos recordes”

Não é impressão, o calor aumenta a cada dia no Acre. E quem confirma é o pesquisador Davi Friale. Segundo ele,vivemos nesta segunda-feira (4), o dia mais quente do ano. “Na última segunda-feira, dia 4 de julho, novo recorde de calor do ano em Rio Branco, com a marca de 33,2ºC, no aeroporto da cidade, superando o recorde anterior de 33,1ºC, registrado nos dias primeiro e 16 de janeiro”, escreveu em site, O Tempo Aqui.

Em Assis Brasil, o dia foi ainda mais quente, 35,5ºC, “mas ainda não superou o recorde anterior deste ano, que foi 36,7ºC, na mesma cidade, ocorrido no dia 17 de janeiro”, diz o pesquisador.

E se a esperança é de melhora para os próximos dias, a informação do Friale vai te desanimar: “Nos próximos dias deverão ser registrados novos recordes de temperatura máxima em Rio Branco e nos demais municípios acreanos. Na capital do estado, os termômetros poderão registrar até 35ºC. Portanto, o calor vai continuar, pelo menos até o próximo dia 12 de julho, com temperaturas que poderão chegar a 37ºC no vale do Alto Acre e no centro do estado”, avisa. ATé o dia 12 ele diz que não há previsão de nenhuma friagem.

Mesmo com a previsão de calor forte, ele prevê chuvas durante esta semana, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá, “mas de forma pontual e passageira”.