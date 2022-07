Rio Branco terá viagem cansativa até a cidade da Pacajus-CE

O Rio Branco vai encarar um logística de viagem bastante complicada para o duelo do próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), contra o Pacajus-CE, em partida válida pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

O embarque da delegação estrelada, conforme a logística traçada pela empresa contratada para gerenciar as viagens dos clubes participantes da competição, ocorre a partir desta quinta-feira (21).

Conforme a logística de voo, a maratona estrelada até a cidade de Pacajus, interior do Ceará, começa nas últimas horas desta quinta-feira (21) com um voo saído de Rio Branco-AC e fazendo escala na cidade Manaus-AM.

Na sequência, a delegação do clube acreano segue para o Rio de Janeiro, onde aguardará até as primeiras horas do sábado para pegar um voo para a cidade de Fortaleza-CE.

Retorno?

Poupado na vitória do último final de semana contra o Trem-AP por 3 a 0, o volante Jackson explica que os jogadores estrelados estão focados no trabalho para alcançar um resultado positivo neste primeiro jogo do mata-mata diante do Pacajus-CE para, com o apoio do torcedor estrelado, confirmar a classificação dentro de casa.

Nesta quarta-feira (20), no CT do José de Melo, o técnico Bruno Monteiro começou a montar o time estrelado pensando na equipe do Pacajus-CE. Monteiro para o duelo vai poder contar com o retorno do atacante Wanderson entre os relacionados para o confronto. O volante Jackson, o zagueiro Santos e o lateral esquerdo Negueba, poupados na vitória contra o Trem-AP por 3 a 0, também serão relacionados para o compromisso contra o Cacique do Vale do Caju.

Maranhense apita

O primeiro confronto entre Pacajus-CE e Rio Branco, agendado para o próximo domingo (24), terá como árbitro o maranhense Jose Henrique de Azevedo Junior. Ivanildo Gonçalves da Silva e Rafael da Silva Coimbra serão os assistentes. A partida ocorre no estádio João Ronaldo (Ronaldão), na cidade Pacajus-CE.