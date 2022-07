Roberto Carlos, após receber notícia da morte de grande amor, desabafa sobre perda aos prantos

Roberto Carlos é um dos cantores mais queridos do país. O rei, como é conhecido, é discreto em relação a sua vida íntima. Contudo, um detalhe da sua vida amorosa é público. Roberto perdeu o grande amor da sua vida muito cedo.

Vale lembrar que o cantor casou três vezes, mas sempre manteve uma relação mais privada. Muito respeitoso, Roberto Carlos sempre teve uma boa relação com suas esposas.

Contudo, ele conheceu o grande amor da sua vida quando ela só tinha 16 anos. Dessa forma, os pais de Maria Rita não permitiram o relacionamento. Portanto, ambos seguiram sua vida, inclusive Roberto se casou algumas vezes nesse período.

Mas o destino resolveu unir o casal novamente. Maria Rita e Roberto se casaram anos depois. Todavia, após apenas 2 anos de casados, a esposa do rei acabou falecendo, vítima de um câncer. Aos 38 anos ela faleceu tratando da sua saúde no hospital Israelita Albert Einstein.

Durante o enterro de Maria Rita compareceram cerca de 2 mil pessoas, segundo a guarda civil. Além disso, Roberto permaneceu o tempo todo ao lado do corpo da sua amada.

Portanto, na segunda-feira (04), o ídolo postou uma foto para recordar um momento muito importante da sua vida e também carreira. “Emoção na coletiva de imprensa do lançamento de ‘Amor em Limite’. Recife, 12 de novembro de 2000”, escreveu ele na legenda.

Roberto Carlos perdeu o grande amor da sua vida e fãs se emocionam

Vale lembrar que o cantor escreveu todas as músicas do CD, inclusive, todas são dedicadas para seu grande amor. Ao que tudo indica, o rei nunca superou a partida da sua amada. Sendo assim, a publicação rendeu muitas curtidas e comentários emocionados.

“O momento mais difícil da vida do rei Roberto Carlos, Maria Rita foi o grande amor da vida dele, realmente foi um amor sem limites. O que esse homem sofreu foi surreal, apesar de eu não ser nascido quando ela se foi, eu pesquisei tudo e acompanhei os vídeos, os livros, Roberto Carlos ficou extremamente triste e depressivo, quase abandonou a carreira, sempre me emociono quando vejo o vídeo do show dele, a volta aos palcos. Ainda bem que a fé do rei é inabalável, Deus sempre abençoou ele e ajudou nos momentos mais difíceis”, escreveu um grande fã do artista.