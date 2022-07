Roberto Carlos leva fora de Paula Fernandes na cara dura e fica revoltado: “Educação nunca sai”

Paula Fernandes é conhecida como uma das grandes cantoras sertanejas do Brasil. Em resumo, ela faz sucesso pela voz forte, bem como pelas letras contagiantes. Desse modo, acabou conquistando muitos fãs, até mesmo o rei Roberto Carlos, que junto com Erasmo protagonizam quebra pau.

Portanto, Paula Fernandes de Roberto Carlos tinham uma ótima relação, tendo ela até mesmo já subido ao palco para cantar junto a ele. Sendo assim, com uma amizade tão forte, o cantor acabou a convidando para um jantar. No entanto, foi neste momento que tudo foi por água abaixo.

Em suma, de acordo com informações de Fabíola Reipert, a cantora acabou não aparecendo no jantar e deixou o rei plantado e furioso. Em seguida, Roberto Carlos se vingou durante o Carnaval, mandando que removessem a artista da lista do camarote.

Entretanto, Paula Fernandes continuou a receber apoio do público e se mantém constantemente conectada às redes sociais. Prova disso é que ela compartilha muito de sua vida com os fãs e seguidores.

Indireta para Roberto Carlos? Paula Fernandes publica dicas da sua avó e seguidores apontam indireta

Recentemente, a artista até mesmo fez questão de divulgar algumas frases da sua avó, que ela costuma seguir até hoje. Se tratam de regras de uma boa educação. Muitos, inclusive, assumiram como uma indireta.

“Minha avó dizia… Não vá para onde não te convidam, não fale sobre o que você não sabe. Não se meta no que não lhe diz respeito, não abra a geladeira na casa de outros. E não ligue para as pessoas depois da meia-noite”, iniciou. “E não vá visitar alguém na hora do almoço. Não entre no quarto dos outros, sem permissão. Eram as regras da boa educação e continuam sendo, porque a educação nunca sai de moda!”.