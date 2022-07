Aos 80 anos, Roberto Carlos mostra momentos de sua carreira musical, com mais de 50 anos se dedicando as canções, ele conquistou o coração de muitos fãs, mas nem tudo são flores, o cantor teve que lidar com uma doença brutal.

Além disso, outro assunto que chama atenção da mídia envolvendo o cantor é seus casamentos. Sem deixar de comentar que ele não costuma expor sua vida pessoal e quando chega a falar sobre algo é porque já está prestes a subir ao altar. O Rei já se casou três vezes e sua primeira união longa foi com Cleonice Rossi.

Desse modo, vale destacar que Roberto Carlos mostrou para todos sua nova namorada e depois mulher, Myriam Rios. O casamento deles durou 11 anos.

Sua última esposa, Maria Rita. Eles se conheceram em 1977, na época a moça tinha apenas 16 anos e o famoso era mais velho que ela 20 anos. Os pais de Rita não deixaram os dois se casar. Porém, depois de 14 anos ambos se reencontraram e puderam viver sua história de amor.

Ela foi a única com quem Roberto Carlos se casou no civil. O casal sempre estavam um ao lado do outro. O artista costumava dizer que Maria Rita era sua alma gêmea. Em 1998, a companheira do cantor recebeu o diagnóstico de um câncer na pélvica.

Quando tudo aconteceu, o Rei deixou de lado sua carreira para apoiar sua esposa. Após todo tratamento, Maria Rita não resistiu e veio a óbito em 1999. Desde a morte de sua amada, Roberto Carlos não se casou novamente. Além disso, na época do ocorrido o Brasil ficou de luto.

Roberto Carlos falido; entenda

Outro assunto que repercutiu na web recentemente foi a falência do cantor. O motivo disso é que uma de suas propriedades carregava uma dívida tributaria. O imóvel acumulou IPTU atrasado. Dessa forma, os boatos apontavam que ele não estava em uma boa situação financeira.