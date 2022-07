Ronnie Von vive momento de terror, acorda cheio de dor e recebe diagnóstico: “Paralítico”

Um dos artistas mais conhecido e respeitado do Brasil, com uma carreira consolidada ao longo dos anos na TV e nos palcos, Ronnie Von, que recentemente negociou com a Band para apresentar um programa, viveu momentos de extrema tensão no ano de 1979. Em uma entrevista ao “The noite” com Danilo Gentili ele contou mais detalhes sobre essa época dura da sua vida.

Em 1979 Ronnie Von ficou acamado por dois meses devido a uma doença considerada incurável por muitos, a polineurite plurirradicular. Essa doença causa inflamação no sistema nervoso que por consequência faz o paciente sentir dores terríveis e intensas.

“Cheguei a tomar três ampolas de morfina por dia. Vicia coisa nenhuma. Quando o enfermeiro vinha eu não queria mais nem ver aquilo. Eu, atualmente, sou, se não me engano, o único sobrevivente no mundo. São vários vírus atípicos, não classificados.” Contou.

“Ninguém sabe da onde vem. Passei pelo pior momento da minha vida. Na separação do meu primeiro casamento queria morrer, queria sumir. Foi horrível de administrar. Comecei com uma dor na garganta”, expôs o renomado apresentador.