Rouge: quem é amiga de quem e a real história por trás das brigas

Ao longo dos anos muito se falou sobre Luciana e Fantine terem vivido um romance no início do grupo e que uma grande briga entre elas teria motivado Lu a abandonar o projeto. Mas a única verdade nisso tudo, é que sim, existiu romance lésbico entre duas integrantes, mas não foi entre as mencionadas.

Luciana sempre foi muito convicta de sua heterosexualidade, além do mais, segundo nossa apuração, jamais misturaria trabalho com vida pessoal. Do início ao fim ela sempre foi extremamente disciplinada, embora tenha sido atribuída pelas fontes ouvidas pela coluna como imatura por ter abandonado o Rouge tão precipitadamente.

O que realmente motivou a saída de Luciana foi um start que ela teve sobre a exploração do grupo e o lucro imensurável aos empresários, menos para as cinco. Foi a única que não aceitou ganhar um cachê, acredite, de menos de R$ 500 reais por show, muita das vezes.

Rivalidade, depressão e mágoa no Rouge

Fora do grupo, Luciana entrou em profunda depressão e sofreu bastante ao tempo que as quatro seguiram em frente (em respeito ao que Lu representa, a coluna não vai entrar nessa questão). Nos anos que precederam o reencontro delas, em 2018, o contato com as quatro meninas foi quase nenhum.

Por fim, de todas elas Luciana e Fantine são as únicas que verdadeiramente não ficaram amigas. Na volta para o projeto Rouge 15 Anos, engana-se quem pensa que o clima melhorou. Foi completamente o contrário, Luciana foi bem recebida apenas por Aline e Li.

Quem realmente é amiga de quem

Karin e Fantine sempre foram muito amigas e as mais “metidas”. “Elas se davam bem nesses detalhes”, assim relatou nossa fonte. O camarim de Fantine em absolutamente todos os shows teve que ser separado, apenas Karin frequentava.

Aline foi quem mais ficou amiga de Luciana. Já Li Martins, bem diferente do seu comportamento em A Fazenda e Powe Couple, se insentava completamente de brigas e picuinhas. As três sempre foram as mais tranquilas e se davam bem com todos.

Os funcionários só queriam ficar no camarim com as três e temiam o mau humor de Fantine. “Para ela nada estava bom, sempre atrasava, as pessoas é que não são obrigadas a aguentá-la [rebateu uma ex-colega ao comentário de Fantine no Venus Podcast]. É louca, surtada e desrespeitosa”, rechaçou nossa fonte.

Com os fãs Fantine sempre muito atenciosa, até mais do que podia, mas a relação com pessoas que trabalhavam com o Rouge, tanto na primeira fase quanto no reencontro, a história é bem outra. O comportamento dela sempre foi de desagrado e insatisfação.

As piores situações aconteceram quando elas entravam em estúdio para gravar. Fantine chegou por várias vezes a se retirar do local quando Luciana começava a cantar. A coluna salienta a importância, expressividade e o talento incontestável de todas elas, e em respeito não vai dizer aqui como Fantine era chamada nos bastidores do grupo Rouge, mas fica a certeza de que ela deixou muita gente magoada.