Confirmado o show do cantor Wesley Safadão no encerramento da ExpoAcre 2022. A feira agropecuária inicia neste sábado (30), e o cantor se apresenta no domingo (7), na Arena de Shows Amilton Brito, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Nesta secta-feira (29), os empresários que estão trazendo a atração divulgaram um vídeo de Safadão, onde ele não só confirma a presença, como diz que está com saudade do Acre.

Confira: