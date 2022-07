Saiba mais sobre doença que deixou corpo de ex-BBB todo manchado

A ex-BBB Letícia Santiago, de 35 anos, foi surpreendida com o aparecimento de manchas vermelhas no corpo nas últimas semanas. Depois de 15 dias com os sintomas e após fazer vários exames, ela foi diagnosticada com dermatite psoriasiforme.

A doença se manifesta por meio de manchas por todo o corpo, que podem trazer desconforto e coceira. Os pacientes com a condição também podem ter bolhas e descamação de pele. A dermatite psoriasiforme não é transmissível e possui tratamento.

O problema geralmente é desencadeado por fatores emocionais, como estresse e ansiedade. Mas também pode estar relacionado ao uso de medicamentos. No caso da ex-BBB, a médica Adriana Carneiro, responsável pelo tratamento, suspeitou que as manchas surgiram como reação ao uso de um antibiótico.

“A Letícia havia feito uso de um antibiótico dias antes das lesões surgirem, o que também pode ter sido um gatilho para o quadro. A doença de pele que acometeu a Letícia nos últimos dias a deixou com muitas manchas vermelhas em todo o corpo. Felizmente, o quadro poupou o rosto dela”, afirmou a médica dermatologista Adriana Carneiro, em uma entrevista anterior ao Metrópoles.

Como é o tratamento

O tratamento varia de acordo com o estado clínico do paciente. O uso de sabonetes, xampus e hidratantes específicos podem ser uma forma de tratar a doença.

Medicamentos orais e aplicados diretamente na pele, geralmente à base de corticoides, imunossupressores e anti-histamínicos, também podem ser utilizados.