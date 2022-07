Saiba quem vai receber o PIX de R$ 1.000 do governo a partir de agosto

O governo federal vai aumentar os valores dos benefícios sociais, como o Auxílio Brasil e o vale-gás, além de criar outros novos, como PIX Caminhoneiro no valor de R$ 1 mil e o benefício para taxistas, ainda sem valor definido. As ações estão previstas para começar em agosto e terminar em dezembro de 2022.

Presente na Proposta de Emenda à Constituição (PEC), promulgada na quinta-feira, 14, o PIX de R$ 1 mil será destinado aos caminhoneiros autônomos com Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Cerca de 872 mil motoristas terão acesso aos recursos, a serem pagos mensalmente, totalizando 5 parcelas.

O valor total da PEC, incluindo os demais projetos de ampliação, será de R$ 41,2 bilhões. Porém, para o “voucher” destinado aos caminhoneiros, as despesas estimadas giram em torno dos R$ 5,4 bilhões. Buscando evitar impasses da lei eleitoral, a previsão é determinar estado de emergência.

Como serão feitos os pagamentos?

A previsão é que os pagamentos do PIX Caminhoneiro aconteçam da forma mais prática o possível, por meio de repasses pela Caixa Econômica Federal. O objetivo é realizar pagamentos em contas a serem abertas via aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS).

Com a promulgação da PEC, os pagamentos devem começar em agosto e durar até o fim de dezembro. O calendário de pagamentos do PIX Caminhoneiro deve ser divulgado após os trâmites burocráticos da emenda.

Apesar do anúncio do benefício, alguns membros da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava) se mostraram insatisfeitos com a medida, alegando não desejarem um auxílio, mas melhores condições de trabalho. As reivindicações incluem melhora nos preços do diesel e tabelamento do frete.