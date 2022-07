Salário de Neymar no PSG impressiona; veja os valores

Um dos principais jogadores do futebol mundial, Neymar é dono de um salário astronômico no PSG. Segundo levantamento feito pelo jornal El País, os ganhos mensais do craque brasileiro giram em torno de R$ 18 milhões. Por ano, este valor equivale a R$ 216,4 milhões na cotação atual do euro.

O salário de Neymar no PSG é um dos grandes empecilhos a eventuais interessados no mercado da bola. De acordo com a mídia francesa, o clube parisiense até topa bancar parte deste valor, mas ainda assim não é tarefa das mais simples para muitos gigantes da Europa.

Nas últimas semanas, muitos rumores envolvendo o futuro de Neymar. O camisa 10 da seleção brasileira não estaria nos planos do PSG. A saída do jogador seria um pedido de Mbappé, que não enxerga no atacante um bom exemplo de disciplina para o clube.

Se Neymar deixar o PSG, a tendência é que permaneça atuando no futebol europeu. Neste período de especulações, seu nome foi ligado a Chelsea e Newcastle, da Inglaterra, e em algumas equipes da Itália e também da Espanha.

Novo técnico do PSG conta com Neymar

Depois de oficializar a demissão de Mauricio Pochettino, o PSG agiu rápido e anunciou o francês Christophe Galtier como novo treinador. Logo de cara, deu indícios de que conta com o astro brasileiro.

“Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Qual treinador não gostaria de ter ele em seu elenco? Eu estava falando antes sobre a necessidade de equilíbrio, em qualquer nível que você jogue, e eu tenho uma ideia muito clara sobre o que espero de Neymar. Vou conhecer ele, vou ouvir o que ele tem a dizer e suas expectativas. É claro que eu quero que o Neymar fique aqui com a gente. Ele está entre os melhores do mundo, todos os treinadores querem jogadores como ele”, afirmou Galtier.

Ao que tudo indica, Neymar não pensa em deixar Paris, uma vez que teria acionado uma cláusula de renovação de contrato até 2027. Na última temporada, o atacante passou por momentos difíceis no PSG. A dura eliminação na Champions League resultou numa avalanche de críticas da torcida.