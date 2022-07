Sandy publica clique raro do filho Theo e desabafa sobre falecimento com lindo texto: “Não quero acreditar”

A cantora Sandy surpreendeu nas redes sociais neste domingo (03) ao revelar a morte de uma pessoa muito querida. Isto porque morreu, aos 52 anos, Patrícia Kisser. Além de amiga da cantora, a mulher era madrinha de Theo, herdeiro da artista com Lucas Lima.

Além disso, a cantora, cujo irmão Júnior faz anúncio de última hora sobre doença, quebrou o protocolo e postou uma foto do Theo, junto da madrinha, com lindo texto. “Comadre querida, faz tempo que eu te conheço, mas, nos últimos 9 anos você tomou conta de um lugar muito especial no meu coração…”, iniciou Sandy.

“Com esse seu jeito divertido, carinhoso, espontâneo, meio “criança”, foi entrando na minha vida e se tornando insubstituível. Eu fiquei tão encantada, tão admirada e grata por tudo que você fez por mim e pelo nosso Theozinho mesmo antes dele nascer, que confiei a você um dos papéis mais importantes na vida de uma criança: o de ser sua dinda”, prosseguiu Sandy, dessa forma.

“E você, obviamente, desempenhou com maestria essa missão, ao longo desses últimos 8 anos. E você foi muito além disso. Até você começar a ficar “conchinha”, quase não teve um dia sequer em que eu não tenha falado com você. E esse mérito é todo seu, pq vc sempre foi uma amiga proativa, dessas que cutucam e fazem a gente se lembrar do quão importante é regar a plantinha linda de uma amizade preciosa”, falou Sandy, em seu relato.