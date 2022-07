Sandy publica clique raro do filho Theo e desabafa sobre falecimento com lindo texto: “Não quero acreditar”

A cantora Sandy surpreendeu nas redes sociais neste domingo (03) ao revelar a morte de uma pessoa muito querida. Isto porque morreu, aos 52 anos, Patrícia Kisser. Além de amiga da cantora, a mulher era madrinha de Theo, herdeiro da artista com Lucas Lima.

Além disso, a cantora, cujo irmão Júnior faz anúncio de última hora sobre doença, quebrou o protocolo e postou uma foto do Theo, junto da madrinha, com lindo texto. “Comadre querida, faz tempo que eu te conheço, mas, nos últimos 9 anos você tomou conta de um lugar muito especial no meu coração…”, iniciou Sandy.

“Com esse seu jeito divertido, carinhoso, espontâneo, meio “criança”, foi entrando na minha vida e se tornando insubstituível. Eu fiquei tão encantada, tão admirada e grata por tudo que você fez por mim e pelo nosso Theozinho mesmo antes dele nascer, que confiei a você um dos papéis mais importantes na vida de uma criança: o de ser sua dinda”, prosseguiu Sandy, dessa forma.

“E você, obviamente, desempenhou com maestria essa missão, ao longo desses últimos 8 anos. E você foi muito além disso. Até você começar a ficar “conchinha”, quase não teve um dia sequer em que eu não tenha falado com você. E esse mérito é todo seu, pq vc sempre foi uma amiga proativa, dessas que cutucam e fazem a gente se lembrar do quão importante é regar a plantinha linda de uma amizade preciosa”, falou Sandy, em seu relato.

Sandy segue lamentando difícil perda

“E você me ensinou tantas e tantas outras coisas, que eu nem sei se você sabe… Não sei se deu tempo de te falar de tudo…E tá doendo muito saber q eu não vou mais te ouvir, te ver, te “ler”, sentir seu abraço gostoso e entregue, te contar de cada dentinho que caiu do nosso menino. De cada reunião com a professora, q te deixava tão orgulhosa, de cada nova descoberta”, desabafou ela, sendo assim.

“Cada novo interesse dele, de cada playlist inspirada pelo Dindão, de cada viagem, cada conquista, cada tristeza, cada alegria… que a gente não vai mais organizar juntas as festinhas de aniversário… eu não acredito q vc não vai estar lá na formatura dele, q vc tanto queria. Não tô querendo acreditar”, explicou a Sandy.

“Eu não sei muito bem qual é a lição que a vida tá querendo nos dar com essa sua partida tão, tão prematura. Faltava muito ainda pra gente viver junto. Essa sensação não sai de mim. Mas vc foi sempre sabiamente intensa, e graças a Deus, nunca deixou muitas coisas pra depois. E espalhou mais amor em 52 anos do que me parecia possível espalhar em 100”, disse a artista, por fim.

Veja a pubicação: