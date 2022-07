Saque do FGTS para 9 milhões de brasileiros vai até 29 de julho

O trabalhador que trabalha com a carteira assinada conta com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), uma espécie de poupança composta por contribuições feitas mensalmente. Esse saldo pode ser retirado em casos como demissão sem justa causa, ou por quem optou pelo saque-aniversário.

O saque-aniversário do FGTS é uma modalidade que permite o resgate de parte dos recursos do fundo uma vez ao ano, sempre no mês de nascimento do cidadão. Ele dá acesso a uma porcentagem do dinheiro disponível nas contas vinculadas, mais uma parcela adicional fixa.

O prazo para sacar começa a contar no primeiro dia útil do mês de aniversário, e termina no último dia útil do segundo mês subsequente. Isso significa que o cidadão tem até três meses para pegar a grana.

Prazo está terminando

Para os nascidos em maio, o prazo para realizar o saque-aniversário termina no dia 29 de julho. Além disso, os nascidos em julho que querem fazer a migração para sacar ainda em 2022 também têm até essa mesma data para mudar de modalidade no site ou app FGTS.

Vale lembrar que o prazo já terminou para os aniversariantes de todos os meses anteriores a maio. Já para os nascidos em junho, a retirada segue disponível até 31 de agosto.

Datas do saque-aniversário 2022

A seguir, confira o calendário completo da modalidade para este ano:

Mês de nascimento Prazo de saque Janeiro 3 de janeiro a 31 de março Fevereiro 1º de fevereiro e 29 de abril Março 2 de março a 31 de maio Abril 1º de abril a 30 de junho Maio 2 de maio a 29 de julho Junho 1º de junho a 31 de agosto Julho 1º de julho a 30 de setembro Agosto 1º de agosto a 31 de outubro Setembro 1º de setembro a 30 de novembro Outubro 3 de outubro a 30 de dezembro Novembro 1º de novembro a 31 de janeiro de 2023 Dezembro 1º de dezembro a 28 de fevereiro de 2023

Valor do saque-aniversário

Conforme mencionado, o valor a ser retirado das contas do FGTS depende do saldo disponível nelas. Confira todos os detalhes na tabela abaixo: