Saúde Itinerante leva atendimento especializado a Xapuri e Plácido de Castro

A equipe multiprofissional da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), em parceria com as prefeituras de Xapuri e Plácido de Castro, realizou na sexta-feira e sábado, 22 e 23, mais uma edição do programa Saúde Itinerante Especializado.

Atendimentos em ginecologia e obstetrícia, ortopedia, pediatria, infectologia e Transtorno do Espectro Autista (TEA) totalizaram mais de 2.200 procedimentos.

Em Xapuri, as ações foram realizadas na Escola Estadual Divina Providência, na Unidade Básica de Saúde Felix Bestene e no Hospital Epaminondas Jácome. O evento contou com o apoio voluntário dos alunos de enfermagem da universidade Unopar.

Entre as especialidades médicas oferecidas estavam as de gastroenterologia, infectologia, pediatria, ortopedia e ginecologia e obstetrícia, além de exames de ultrassonografia, endoscopia e laboratoriais, entre outros, somando 1.247 atendimentos.

Em Plácido de Castro, crianças com suspeita ou diagnóstico de autismo foram beneficiadas com os serviços de pediatria, neuropediatria, neuropsicologia, nutrição, fonoaudiologia, genética, terapia ocupacional enfermagem, serviço social e regulação de exames, somando 1.002 ações em saúde.