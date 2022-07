“Se você acha que o Rio de Janeiro tem malandro, você não viu Brasília”, diz filho de Bolsonaro

Em podcast “Zer04”, comandado por Jair Renan, quarto filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), fruto do casamento com Ana Cristina Valle, uma revelação chama atenção dos internautas. “Se você acha que o Rio de Janeiro tem malandro, você não viu Brasília”, diz enquanto bate-papo com o cantor Negão da BL.

Eles falaram sobre a relação entre pais e filhos. Jair Renan fez várias revelações sobre sua convivência com Bolsonaro e sobre a relação com a mãe. Mas o que ficou claro foi o trocadilho usado na frase que compara Brasília ao Rio de Janeiro. Onde será que tem mais malandro?

Confira no vídeo: