Secretaria da Fazenda realiza atendimento na Expoacre 2022

O cidadão acreano e o contribuinte de uma forma geral que precisar de atendimento da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) contarão com um espaço exclusivo na maior feira agropecuária do Acre. Isso porque a instituição estará presente em um estande montado na Expoacre 2022, atendendo à comunidade durante os nove dias do evento, que se inicia neste sábado, 30.

Uma equipe de servidores plantonistas estará a postos, das 16 às 22h, para realizar os atendimentos destinados a empresários, pequenos comerciantes, produtores rurais e sociedade em geral.

A finalidade é levar os serviços de atuação do órgão para perto da sociedade e garantir resolutividade para demandas que podem ser atendidas no local.

Os trabalhos vão desde orientação e prestação de esclarecimentos a procedimentos específicos, como inscrição estadual de produtor rural, cadastro de credores, cadastro no Sefaz On-Line, consulta de lançamento e impressão de documentos, bem como de arrecadação estadual (DAE) e emissão de nota fiscal avulsa eletrônica.

Também serão ofertados serviços de parcelamento e impugnação de débitos tributários e correção de notificações e Inscrição Estadual na Redesim, além de procedimentos para isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para taxistas, mototaxistas e pessoas com deficiência.

“O papel da Sefaz também é estar onde o povo estiver. Nossas equipes estão preparadas para fazer o atendimento às pessoas no próprio local da feira, atuando nas áreas que couberem os olhares e a ação da Sefaz, resolvendo questões e protocolando as que precisarem de encaminhamento”, disse o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

Suspensa há dois anos em razão da pandemia da covid-19, a edição deste ano pretende movimentar uma média de R$ 100 milhões em investimentos no estado.