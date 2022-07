Secretaria de Comunicação entrega sala de imprensa na Expoacre

O Estado realizou nesta quinta-feira, 28, a apresentação da sala de imprensa da Secretaria de Comunicação (Secom), na Expoacre 2022. O evento foi realizado no Parque de Exposições Wildy Viana.

O espaço da Secom está localizado ao lado do Galpão da Indústria, e irá acomodar a Agência de Notícias do Acre e as rádios Aldeia FM e Difusora. O local conta com uma sala de redação e dois estúdios sonoros.

“Teremos um volume muito grande de jornalistas trabalhando diariamente na divulgação das ações do evento. Esses profissionais nunca tiveram um espaço em que pudessem trabalhar com mais tranquilidade. O objetivo é que possam completar suas atividades de divulgação”, ressaltou a titular da Secom, Nayara Lessa.

A sala estará disponível para todos os jornalistas que estiverem trabalhando durante a semana de programações da Expoacre. Cerca de 30 profissionais da comunicação estarão diariamente nas dependências do parque.

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) entregou a obra dentro do prazo previsto. Aproximadamente 380 pessoas estão trabalhando todos os dias nas obras de restauração do parque. As atividades da Expoacre se iniciam no sábado, 30, com a tradicional Cavalgada.

“Nada mais justo que o primeiro prédio entregue seja o da Secom. Porque é pelos meios de comunicação que conseguimos levar para a ponta, no dia a dia o que tem sido feito”, destacou o secretário da pasta, Cirleudo Alencar.