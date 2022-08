Secretário de Educação fala sobre obrigatoriedade de uso de máscaras em escolas no AC

Com o decreto publicado nesta segunda-feira (25), que diz que o uso de máscara no Acre volta a ser obrigatório em escolas públicas e privadas e em eventos, o ContilNet conversou com o secretário estadual de Educação, Aberson Carvalho, que falou sobre as medidas restritivas temporárias para evitar a disseminação da doença.

“Estamos agora nos reunindo com todos os diretores para que cobrem a utilização de máscara e o Governo já distribuiu máscaras, nós temos nas escolas todos os equipamentos necessários para a prevenção da Covid-19, como álcool em gel, sanitizantes e protocolos que estabelecem os critérios de acordo com cada realidade escolar. Então, agora em campanha, para que cumpram o decreto que é obrigatório, e todos os alunos passem a usar a máscara para que possamos reduzir os casos de Covid, evitando a suspensão de aulas”, disse.

A máscara ficará dispensada a crianças menores de cinco anos de idade, pessoas diagnosticadas com transtornos sociais ou que tenham prescrição médica contraindicando o acessório.

O decreto tem validade de 30 dias, podendo ser alterado, se houver necessidade, pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

Carvalho também orientou que os pais vacinem as crianças, que os adolescentes cumpram o esquema vacinal, assim como professores e pessoal de apoio.

“Lembrando que a vacina é essencial, e aqui a gente orienta que nossos alunos tomem a vacina e professores e apoio tomem a quarta dose”, finalizou.

Confira: