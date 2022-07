Seis vezes em que desavenças políticas acabaram em violência no Brasil

Ônibus de caravana atacados

Dois ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram atacados em março de 2018, em um trecho entre os municípios de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no Paraná. Foram encontradas nas latarias dos veículos perfurações semelhantes a marcas de tiro.

Na época, membros do PT que participavam da caravana afirmaram que ao menos quatro disparos atingiram os dois coletivos.

Homem baleado em acampamento pró-Lula

O sindicalista Jeferson Lima de Menezes foi baleado de raspão no pescoço em meio a um acampamento Marisa Letícia, mantido por apoiadores de Lula. O caso aconteceu em Curitiba (PR), em abril de 2018.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp), o atirador estava a pé e fez diversos disparos contra os ativistas. Jeferson teria discutido com o autor dos disparos antes de ser atingido.

Explosivo com fezes

Recentemente, uma bomba caseira estourou em um evento de Lula, no Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira (7/7). Ninguém se feriu.

O artefato explosivo, feito de uma garrafa pet, foi jogado de fora para dentro do evento. O recipiente continha fezes e urina.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o suspeito pela explosão. André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos chegou a ser preso, mas foi liberado após ser autuado.