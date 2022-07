Sem banheiro privativo na UTI, Mario Frias brada: ‘Eu sou o Mario Frias’

De acordo com informações obtidas pelo portal Metrópoles, o ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Mario Frias, que está internado desde segunda-feira, 4, após sofrer um infarto agudo do miocárdio, teria destratado a equipe médica da UTI do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, por causa do banheiro.

Mario Frias ficou bravo por não ter um banheiro privativo na UTI e teria pedido um banheiro exclusivo para ele. Ao saber que não seria possível atender ao capricho do enfermo, ele falou grosserias para a equipe médica.

“Esse banheiro todo mundo usa? Mas eu sou o Mario Frias”, teria dito ele a uma funcionária.

O Metrópoles diz ter entrado em contato com Mario Frias através de ligações e mensagens de WhatsApp, mas não obteve retorno.

O Hospital Santa Lúcia não quis comentar o assunto. A unidade de saúde liberou o último boletim médico de Mario, e afirmou que ele foi submetido a um cateterismo cardíaco com retirada de trombos: “Ele segue em recuperação e sem instabilidade”.