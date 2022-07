Sem dinheiro, DNIT manda paralizar obras na BR-364 e deputado alerta para consequências “catastróficas”

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre desta terça-feira (12), os deputados falaram sobre a paralisação das obras da BR 364, que dá acesso à região Juruá, no Acre. O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) disse que após contato com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) do Acre, Thiago Caetano, foi informado que as obras estão paradas por falta de recursos financeiros.

“Não tem como autorizar uma obra sem recursos, não temos como autorizar a retomada das obras”, foi o que disse Thiago Caetano ao deputado Luiz Gonzaga, que argumentou que há uma necessidade urgente de acionar a bancada federal. “Outras ameaças já houveram, em abril deste ano estivemos na mesma situação e nossa bancada federal fez reuniões em Brasília e tudo foi normalizado”, lembrou.

“Já estou entrando em contato com deputadores e senadores que estão em Brasília, porque sem essa obra será um caos para a região do Juruá. Além de alimentos e outros bem essenciais, como o combustível, a população precisar de acesso à região através da BR 364. É um absurdo o que está acontecendo”, disse em seu discurso na Aleac.

Um comunicado interno do DNIT, publicado na imprensa acreana, determina a paralisação de todas as obras em andamento nas BRs 364 e 317, a partir do próximo dia (25). A determinação inclui a paralisação de serviços como Remendo Profundo, Tapa Buraco e Correção de Defeito e alerta: “os serviços executados a partir do dia 25 sem a expressa autorização desta Fiscalização não serão objeto de medição”.

O documento lançado nesta terça-feira (12), no SEI, Serviço Eletrônico de Informações, é assinado por Thiago Caetano, Analista em Infraestrutura de Transporte. Até o fechamento da reportagem, ContilNet não conseguiu contato com a superintendência do Dnit no Acre, mas informa que o espaço está aberto para a instituição.