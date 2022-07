Sena Madureira: estudante com deficiência pede ajuda para comprar notebook

Residente no bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, o estudante Samoel Andrade de Souza, está fazendo um apelo nas redes sociais com a meta de angariar recursos para a compra de um notebook. Ele tem deficiência física e os movimentos das mãos limitados para escrever.

Em postagens feitas no WhatsApp, Facebook e Instagram, Samoel afirma que atualmente usa um computador cedido pela escola, entretanto, seu desejo é ter ser sua própria ferramenta. “É com a ajuda do notebook que consigo fazer as minhas atividades. Sou deficiente físico e tenho os movimentos das mãos limitados para escrever. Peço que todos se mobilizem para ajudar a realizar meu sonho. Agradeço a todos que puderem ajudar”, disse ele.

As contribuições podem ser enviadas para o pix: 30837499291.