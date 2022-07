Sena Madureira recebe mil quilos de mandim de Boca do Acre

Na manhã desta quarta-feira (27), o mercado do peixe de Sena Madureira recebeu uma nova remessa de mandim vinda diretamente da cidade de Boca do Acre (AM). Dessa vez, foram descarregados mil quilos que já estão à disposição dos consumidores locais.

De acordo com o pescador Gean Carlos, há alguns meses o município de Sena vem trabalhando com a importação do pescado, uma vez que, as piracemas de mandim ainda não surgiram nos rios da nossa região. “Sabemos que o mandim é uma das espécies mais apreciadas pelos senamadureirenses, por isso, temos buscado alternativas para não deixar faltar no mercado. Tem muito mandim à disposição da população”, disse ele.

O preço do mandim praticado em Sena é variado. O quilo já tratado está sendo vendido a R$ 23. O mandim não tratado custa R$ 20.

Cabe salientar que, neste ano, especificamente, as piracemas de mandim ainda não surgiram na região de Sena Madureira.