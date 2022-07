Sena Madureira registra 15 novos casos da Covid-19

O boletim epidemiológico emitido no começo da noite desta quinta-feira (30), registrou mais 15 novos casos da Covid-19 em Sena Madureira. Três casos suspeitos estão em análise aguardando o resultado do exame laboratorial.

Nesta semana, os casos da doença voltaram a ser registrados em Sena Madureira, após meses sem confirmação.

Por conta da Covid-19, a escola estadual Fontenele de Castro, situada na Rua Padre Egídio, decidiu suspender as aulas por dois dias. Três servidores testaram positivo para a doença. Com isso, as aulas só retornam na próxima segunda-feira.

Paralelo a isso, cabe destacar que todas as unidades de saúde de Sena Madureira ofertam doses de vacinas contra a doença.