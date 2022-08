Senador Eduardo Velloso, pré-candidato a deputado federal, cumpre agenda no Juruá

O senador e médico Eduardo Velloso, pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, cumpriu agenda em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima entre os dias 26 e 29 de julho, acompanhado da esposa, médica cardiologista Rejane Holanda Velloso. A programação de Velloso no Juruá incluiu visitas a amigos e reunião com representantes da área da saúde para discutir as pautas relacionadas ao tema que beneficiem a região.

“Estamos revendo amigos e vivenciando um pouco com eles a necessidade de darmos mais atenção à saúde dessa linda população. Junto com minha esposa Rejane, participei de uma reunião muito proveitosa com a diretoria do Hospital do Juruá”, disse o senador, enfatizando que é possível implantar muitos serviços nas áreas de cardiologia, oftalmologia, oncologia e realizar outras melhorias para a saúde dos cruzeirenses.

Ao conceder entrevista aos jornalistas do município, Eduardo Velloso destacou as ações desenvolvidas durante o mandato como senador, como a relatoria da medida provisória que autoriza a compra de etanol direto dos produtores, fazendo com que o álcool obtenha redução nos preços.

O senador votou favorável à redução do ICMS como incentivo à queda no preço dos combustíveis e pelo aumento do valor do Auxílio Brasil, que passou de 400 para 600 reais e, também, ao piso salarial dos agentes de endemia e agentes comunitários de saúde, técnicos, auxiliares de enfermagem e enfermeiros.

Na agenda do Juruá, Velloso visitou o Centro Social Missão Família, instituição que atua em Cruzeiro do Sul há mais de 25 anos atendendo crianças e adolescentes; participou de almoço no Centro de Recuperação Casa Reviver e esteve, em Assis Brasil, com agentes comunitários de saúde e combate às endemias.

O pré-candidato se reuniu nesta sexta-feira, 29, em Cruzeiro do Sul com empresários locais e com taxistas, representantes do sindicato da categoria, momento em que ouviu sugestões e propostas para melhoria do trabalho de cada setor, percorreu o bairro Copacabana e almoçou no Mercado Municipal Joãozinho Melo.

“Está sendo uma viagem muito proveitosa aos municípios do nosso Acre, onde fomos recebidos com muito carinho por todos, graças a Deus, com o coração muito grato de ter a oportunidade de visitar pessoas tão especiais”. Velloso retorna a Rio Branco neste sábado.