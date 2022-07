A Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) abre licitação de pregão eletrônico 280/2022 para contratação de empresa, pessoa jurídica, para fornecimento de bicas que compõe o kit de sangria, para atender aos produtores extrativistas, nos seringais nativos e de cultivo, contemplados pelo Programa REM-KfW, Fase II, para a extração e beneficiamento do látex. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 25 de julho de 2022, 07:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.