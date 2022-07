Seplag realiza a Pesquisa de Volume de Negócios durante a Expoacre 2022

A 47ª Expoacre é a maior feira de negócios e de divulgação dos produtos do Acre. Por isso, é estratégico para o Governo do Estado mensurar sua movimentação financeira durante os nove dias de funcionamento. Dessa forma, desde 2003 a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) realiza uma pesquisa para obter dados sobre o volume de negócios realizados.

Neste sentido, serão coletados dados sobre linhas de crédito do Banco da Amazônia, Caixa Econômica e Banco do Brasil, para o financiamento de investimentos agropecuários e aquisição de veículos, caminhões, utilitários e implementos. Além disso, a coleta incluirá dados de leilões de animais, vendas de veículos, alimentação e bares, comércio e serviços, indústria, produtos agropecuários e ambulantes.

Para realizar a coleta de dados, será utilizado um aplicativo desenvolvido pela SEICT e questionários padronizados, cuja aplicação estará sob a responsabilidade de uma equipe de 20 pesquisadores, composta por servidores da SEPLAG e colaboradores do SEBRAE.

A pesquisa inicia pelo cadastro prévio dos expositores, fornecido pela ACISA, contendo informações sobre o nome, atividade, endereço e a quantidade de vezes que o entrevistado participou nas últimas cinco edições da Expoacre.

O aplicativo será utilizado para a pesquisa sobre o volume de vendas e os questionários serão aplicados para a coleta de informações dos setores de veículos, máquinas e implementos, bancos e leilões. A consolidação das informações será realizada por setor, obedecendo à mesma ordem de agregação das edições anteriores, ou seja, bancos; veículos e máquinas; alimentação e bebidas; leilões; ambulantes, comércio e serviços (outras empresas), indústria e produtos agropecuários.

As informações sobre o volume de venda das empresas, bares, restaurantes, ambulantes, bancos e outras empresas serão coletadas todos os dias, antes do fluxo intenso de pessoas na área do parque de exposição. Nos leilões, que nesta edição serão virtuais, dois pesquisadores acompanharão o valor e a quantidade de animais arrematados. Já no setor de veículos, máquinas e implementos, as informações sobre o volume de negócios serão coletadas entre as 22h e 23h30 do primeiro dia até o último dia de feira.

Após a coleta de dados, as informações do aplicativo e questionários serão inseridas em planilhas padrão para a devida análise, cujos resultados serão utilizados para a elaboração do Relatório de Volume de Negócios da 47ª Expoacre, que será apresentado pelo Governador do Estado em coletiva de imprensa, com a presença de Secretários e Parceiros. Além do relatório, também serão produzidos artigos e vídeos de divulgação dos resultados.