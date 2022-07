Será que você consegue encontrar o pássaro no meio das pedras?

Como estão a sua capacidade de percepção e a sua capacidade de enxergar detalhes? Tente completar um novo desafio da internet para testar seus limites visuais. Basta encontrar o pássaro que está camuflado no meio das pedras que compõem a foto em menos de 1 minuto.

O desafio pode até parecer simples, mas reza a lenda que apenas 1% das pessoas que tentam resolvê-lo chegam à resposta correta. Pelo menos é isso o que a postagem das redes sociais traz como legenda para a imagem. Encontrar o pássaro tem sido encarado como um troféu para aqueles que levam menos de 60 segundos para isso.

Você consegue encontrar o pássaro nas pedras?

Algumas táticas podem ser utilizadas para encontrar o pássaro e completar o desafio com êxito. Os internautas utilizam uma régua para colocar no monitor e observar a imagem em linhas. Basta observar tudo o que aparece na altura do objeto e ir subindo ou descendo a imagem para tentar localizar o animal.

Outra dica é dividir a imagem em quatro quadrados e observar cada um deles separados para dar atenção a todos os detalhes possíveis. No entanto, mesmo seguindo qualquer um desses truques, dificilmente você será capaz de encontrar o animal nas pedras.

Não se trata de duvidar das suas capacidades, mas a ave não está tão nítida quanto deveria. Facilmente, mesmo depois de saber onde ele está, você terá dificuldades de visualizar os detalhes do pássaro.

Confira onde está o pássaro na imagem

As pessoas que conseguiram completar o desafio revelaram que o pássaro está no canto esquerdo inferior, bem na extremidade da foto. Para conseguir ver a ave, você deve ampliar a imagem o máximo que conseguir. Só então dará para enxergar algum detalhe a mais.

Passe o desafio para seus amigos e veja se eles conseguem chegar à resposta de forma rápida e sem precisar de alguma dica extra.