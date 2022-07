SÉRIE D: Confira os 16 confrontos da segunda fase

O Campeonato Brasileiro da Série D definiu, neste domingo, os últimos classificados para a segunda fase, que será disputada pelo sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os novos confrontos foram definidos seguindo o regulamento, que ainda mantém os cruzamentos de forma regionalizada.

Dos 15 jogos disputados domingo, cinco clubes confirmaram vagas. No Grupo A2, Pacajus-CE e Juventude-MA. No Grupo A5, a quarta vaga ficou com o Operário-MT e no Grupo A7, Portuguesa-RJ e Oeste confirmaram, respectivamente, a terceira e quarta posições.

SEGUNDA A TERCEIRA FASES

Na segunda fase os times vão jogar duas vezes, sem vantagem de gol fora. O time de melhor campanha vai ter o privilégio de realizar o segundo jogo em casa, na condição de mandante. Em caso de igualdade no saldo de gols após os dois jogos, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

As datas e horários dos jogos deve ser confirmada pela CBF nesta segunda-feira. A previsão é que os jogos de ida sejam realizados no próximo fim de semana.

A terceira fase vai reunir 16 times – oitavas de finais. A partir da quarta fase – quartas de finais – que vai reunir apenas oito times, não haverá mais combinação de grupos. Os quatro confrontos serão definidos por sorteio, como acontece, por exemplo, na Copa do Brasil. Ou seja, termina a disputa regional.

CONFIRA OS NOVOS CONFRONTOS:

Amazonas-AM x Juventude-MA

Lagarto-SE x Souza-PB

Tocantinópolis-TO x São Raimundo-AM

Retrô-PE x Santa Cruz-PE

Moto Club-MA x São Raimundo-RR

América-RN x Jacuipense-BA

Rio Branco-AC x Pacajus-CE

ASA-AL x Afogados-PE

Brasiliense-DF x Nova VenéciaES

Aimoré-RS x Portuguesa-RJ

Bahia de Feira-BA x Costa Rica-MS

São Bernardo-SP x Azuriz-PR

Pouso Alegre-MG x Operário-MT

Paraná-PR x Cascavel-PR

Anápolis-GO x Real Noroeste-ES

Caxias-RS x Oeste-SP

* Os clubes do lado esquerdo têm Melhor Campanha