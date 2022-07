Série sobre assassinato de Daniella Perez ganha trailer tocante: veja

A série Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez teve seu primeiro trailer divulgado pelo jornalista Hugo Gloss nesta terça-feira (5/7). A trama estreia na plataforma de streaming HBO Max em 21 de julho.

Assista:

Pacto Brutal contará com cinco episódios e conta com depoimento da autora Gloria Perez, que revisitou a história da morte da filha quase 30 anos depois do assassinato.

“Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. Em 1992, eu estava fazendo minha primeira novela solo, às 21h, tinha voltado para a Globo. A Dani estava bem na carreira. A vida parecia uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte. Mas, de repente, tudo isso explodiu. Foi sugado. A verdade é uma só, as versões são muitas”, afirma Gloria no trailer.

Além da escritora, nomes como Glória Maria, Claudia Raia, Fábio Assunção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira, Eri Johnson e Raul Gazolla, viúvo de Daniella, também darão seus depoimentos sobre o caso na trama dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra.

Relembre

Daniella Perez foi morta com 18 perfurações no corpo, em 1992, quando saia de uma gravação da novela De Corpo e Alma, da Globo, da qual era protagonista. Guilherme de Pádua, que interpretava Bira no folhetim, foi responsável pelo crime.

Ele alegou que matou Daniella por “acreditar que seu papel estava sendo reduzido, enquanto a jovem ganhava destaque”. Ele foi condenado a prisão em 1997, mas ganhou liberdade condicional em 1999.

