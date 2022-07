Show da Luísa Sonza, tarde de jogos de tabuleiro e mais: confira as melhores opções de lazer no Giro Cultural

‘Sextou’ por aí? Por aqui, sim, e com a chegada do final de semana, algumas pessoas já iniciaram suas ‘saidinhas’ com os amigos ou com a família. O ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Nesta sexta-feira (1), iniciando o mês de junho, a cantora nacional Luísa Sonza faz seu primeiro show no Acre, na abertura da UniFest, no estacionamento do Centro Universitário Uninorte. Os portões abrem às 22h e a venda antecipada dos ingressos segue até as 16h.

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) promove a Conexão Multicultural BOLPEBRA, entre os países Brasil, Bolívia e Peru. A festa começou no dia 30 de junho e segue nesta sexta-feira (1), com diversas atrações, na sede da FEM.

Neste sábado (2), a Tenpo Mokuzai promove um dia de jogos de tabuleiro para jovens, adolescentes e adultos, com jogos de diversas temáticas. O evento acontece das 14h às 22h, com ingresso no valor de R$20,00.

A temporada de arraiais ainda não terminou. Neste final de semana, nos dias 30 de junho e 1 e 2 de julho, o SESC Acre promove o 36º Arraial, com bingos, comidas típicas, pescaria, brincadeiras e atrações musicais. No último dia de arraial, o cantor nacional Frank Aguiar faz um show, com entrada de 1kg de alimento não perecível. O arraial acontece no Sesc Bosque, a partir das 18h.

No bairro Manoel Julião, o Arraial do Julião se encaminha para o último final de semana de festas.

No sábado e domingo também acontece o 1º Arraiá no Lago do Amor, das 17h às 22h. O evento conta com comidas típicas, apresentações musicais, bingo e mais.

Neste domingo (3), na Usina de Arte João Donato, acontece o evento de moda, cultura e regionalismo Amazônia Fashion Art, a partir das 14h, com desfile de moda às 19h.