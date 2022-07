Show de Mc Pedrinho, feira solidária no AC e mais: confira as melhores opções de lazer no Giro Cultural

‘Sextou’ por aí? Por aqui, sim, e com a chegada do final de semana, algumas pessoas já iniciaram suas ‘saidinhas’ com os amigos ou com a família. O ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Nesta sexta-feira (9), acontece a Tarja Preta, calourada dos alunos de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), na Maison Borges, com a atração nacional Mc Pedrinho.

Neste final de semana, a Universo68 em parceria com as ONGs Patinha Carinha e Ações Sobre Amor realizam uma feira solidária com adoção de animais.

Nos dias 8, 9 e 10 de julho, acontece o arraial da Universidade Federal do Acre (Ufac), com comida típica, apresentação de quadrilha e muita diversão.

O Teatro GPT Acre apresenta As Confiadas, nos dias 8, 9, 15 e 16 de julho, às 20h, no Teatro Arena do Sesc Acre.

No dia 10 de julho acontece a Feira Livre Canal das Artes, das 10h às 17h, na Praça da Casinha Ocupação.