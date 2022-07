Sicredi Biomas anuncia entidades beneficentes apoiadas pelo Fundo Social 2022

O Fundo Social da Sicredi Biomas tem por objetivo fortalecer ações desenvolvidas por entidades evidenciando as causas da Cidadania Corporativa do Sicredi: Cooperação, Educação e Desenvolvimento local. Neste ano, ao todo, 65 projetos sociais dos estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso serão apoiados pelo Fundo Social para promover a cooperação e desenvolvimento local.

As inscrições estiveram disponíveis no site sicredi.com.br/nacomunidade/fundo social entre os dias 18/05 e 05/06 de 2022. Para participar do processo de seleção as entidades cadastraram projetos que tenham foco o trabalho em equipe e a cooperação entre pessoas, como atividades esportivas coletivas, mobilização social e de integração, entre outros.

Como é o caso da APAE-ARA, que em 2021 recebeu apoio do Fundo Social da Sicredi Biomas para estruturar a brinquedoteca da associação. Segundo a diretora pedagógica da APAE-ARA, Tatiane Ramalho, “através desse incentivo destinado pela Sicredi Biomas, as entidades conseguem se fortalecer e melhorar ainda mais a qualidade de atendimento às pessoas com deficiência, que é o caso da nossa APAE.”

Foram disponibilizados R$1.082.700,00 para ser aplicado nas entidades e projetos inscritos. Das 121 entidades cadastradas, 65 foram aprovadas e receberam os recursos do Fundo Social, totalizando o valor de R$881.605,28. Boa parte das entidades que não foram aprovadas, deixaram de atender os pré-requisitos estabelecidos pelo edital do programa.

De acordo com o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, a cooperativa atua há 33 anos contribuindo com as comunidades e transformando realidades. O fundo Social foi aprovado pelos associados em 2019 e faz parte da nossa identidade cooperativista. O presidente afirma que “quanto mais negócios os associados fazem na Cooperativa, mais o Sicredi consegue fazer pela sociedade”. O presidente finaliza dizendo que espera que as entidades escolhidas promovam de fato uma transformação social.

Veja quais são as entidades e projetos sociais atendidos pelo Fundo Social:

Jauru-MT:

Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Jauru, Conselho Comunitário de Segurança Pública de Jauru, Igreja Batista Nacional e Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Municipal Lourdes Maria de Lima.

Figueirópolis D’Oeste-MT:

Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Rainha da Paz e Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Maria Auxiliadora Bossa da Cunha.

Salto do Céu-MT:

Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da EEPSG Dep. Francisco Villanova, Conselho Comunitário de Segurança Pública de Salto do Céu e Igreja Casa de Oração para todas as Nações.

Lambari D’Oeste-MT:

Conselho Comunitário de Segurança Pública, Associação Rotary Clube de Lambari D’Oeste, Diocese de São Luiz de Cáceres e Igreja Batista Edifique.

Pontes e Lacerda-MT:

Associação Comercial e Empresarial de Pontes e Lacerda, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pontes e Lacerda, Associação Integrada de Artes da Fronteira AiAfro, Associação Lacerdense de Proteção aos Animais e Diocese de São Luiz de Cáceres.

São José dos Quatro Marcos-MT:

CDCE Escola Estadual Deputado Bertoldo Freire, Conselho Comunitário de Segurança Pública de São José dos Quatro Marcos, Lions Clube de Quatro Marcos Distrito L19, Centro de Educação Infantil São Francisco de Assis e Diocese de São Luiz de Cáceres.

Araputanga-MT:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araputanga, Obras Sociais da Comunidade de Araputanga, Conselho Deliberativo do CEI P Maria Aparecida Domingues, Associação Rede Agape, Associação de Equoterapia de Araputanga, Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Abrigo Flor de Acácia e Associação de Pais e Amigos do Desporto de Araputanga.

Vila Bela da Santíssima Trindade-MT:

Sindicato Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, Colônia de Pescadores e Aquicultores Z24, Missão Cristã Brasileira, Conselho Deliberativo Escolar (Escola Ponta do Aterro), Associação das Tradicionais Irmandades de Vila Bela, Conselho Deliberativo Escolar Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, Conselho Deliberativo Com. Escolar Centro Educação Infantil Aviãozinho, e Diocese de São Luiz de Cáceres.

Comodoro-MT:

Grêmio Recreativo dos Policiais Militares da 2ª CIPM.

Reserva do Cabaçal-MT:

Diocese de São Luiz de Cáceres.

Rio Branco-MT:

CDCE da Escola Estadual Deputado Francisco Eduardo Rangel Torres e Rotary Clube Rio Branco Rota das Águas.

Vale de São Domingos-MT:

Associação de Produtores de Leite da Região Oeste de Mato Grosso e Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Indiavaí-MT:

Associação Dos Pequenos Produtores Rurais Da Comunidade Sagrado Coração De Jesus.

Rio Branco-AC:

Associação Batista Celeiro, Associação Família Azul Do Acre – AFAC, Instituto Peteleco e Associação AGA & VIDA.

Cruzeiro do Sul-AC:

Fundação Assistencial e Educacional Betel – FAEB.

Sena Madureira-AC:

Associação Sonhar E Realizar.

Feijó-AC:

Comitê Executivo Raimundo Augusto De Araujo.

Brasiléia-AC:

Cooperativa de Produtores Agro-Florestais e Agricultores Familiares de Brasileia- Coopegraos e Escola José Hassem Hall Filho.

Tarauacá-AC:

Diocese de Cruzeiro do Sul, Associação de Amparo ao Idoso, Associação Agro Pastoril dos Criadores de Tarauacá e Associação Cão Amigo -ACA Em Defesa dos Animais.

Boca do Acre-AM:

Livraria Comunitária Cristã e Cooperativa Agroextrativista do M. e Médio Purus – Cooperar.

