Sicredi Biomas chega à marca de 60 mil associados

Nesta segunda-feira a Cooperativa alcançou o número de 60.014 associados. O crescimento da Biomas está alinhado ao objetivo de estar próximo para atender as necessidades das pessoas.

Chegamos neste mês de julho a marca de 60 mil associados. São 60 mil histórias e sonhos que são construídos dia após dia através da nossa Cooperativa. A Sicredi Biomas área de atuação em 59 municípios dos estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso e está presente (hoje) em 24 municípios, com o total de 26 pontos de atendimento. A meta da Cooperativa é que nos próximos quatro anos seja alcançada a meta de 100 mil associados e a inauguração de 22 novas agências nos três estados em que atua.

No balanço financeiro de 2021, a Sicredi Biomas obteve o resultado de mais 54,2 milhões de reais. Parte deste montante, 15,4 milhões de reais foi distribuído direto na conta corrente dos mais de 52 mil associados, proporcionalmente às suas movimentações na Cooperativa. Além disso, fechamos o primeiro semestre de 2022 com patrimônio líquido avaliado em mais de 241 milhões de reais, administramos mais de 2,4 bilhões em ativos e contamos com mais de 1,7 bilhões em operações de crédito.

Além de oferecer produtos e serviços financeiros, a Sicredi Biomas com o seu modelo de gestão cooperativista, também desenvolve as comunidades onde atua. Parte dos resultados adquiridos através do investimento feito pelos associados em produtos e serviços como seguros, consórcios, empréstimos, dentre outros, retornam para a população através dos programas sociais que são desenvolvidos e apoiados pelo Sicredi, como por exemplo, o Fundo Social, que apenas neste ano de 2022 disponibilizou quase 1 milhão de reais em recursos para serem aplicados nas comunidades. Além do Fundo, o Sicredi também oferece programas como o União Faz a Vida, Educação Financeira, Crescer, Dia C, dentre outros.

Segundo o presidente da Cooperativa Eduardo Ferreira, a Biomas há 32 anos contribui com as comunidades e transforma realidades. “Quanto mais negócios vocês associados fazem na Cooperativa, mais o Sicredi consegue fazer pela sociedade”. O presidente completa a sua fala dizendo que espera que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Sicredi Biomas e fazer parte desse modelo de negócio que valoriza o associado e as comunidades.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).