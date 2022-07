Sicredi Biomas encerra a Campanha Promocional Juntos Vamos Além e anuncia ganhadores através de Live

A Cooperativa Sicredi Biomas realizou nesta segunda-feira uma Live de encerramento da Campanha Promocional Juntos Vamos Além, que distribuiu mais de R$ 380 mil reais em prêmios entre os associados dos estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso. Dentre os prêmios estão cinco Smartphones iPhone 12, 26 poupanças Sicredi no valor de R$8 mil e um Corolla Altis Híbrido 0 km.

A promoção ocorreu entre os meses de janeiro e junho e premiou associados (pessoa jurídica ou física) que realizaram operações financeiras referentes a Capital Social, Poupança, Depósito a Prazo e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA). O sorteio foi realizado pela Loteria Federal na última quarta-feira (29/6) e apurado e validado em auditoria interna – conforme prevê o regulamento da campanha – na sexta-feira (30/6).

Durante a Live de encerramento foram apresentados aos participantes os números finais da campanha e os 32 associados premiados. Cerca de 37 mil associados investiram na Cooperativa e ganharam números da sorte. Foram distribuídas 26 poupanças no valor de R$ 8 mil reais, uma para agência da área de atuação da Sicredi Biomas. Além disso, foi anunciado durante a Live o último ganhador do sorteio mensal, que entregou cinco iPhone 12 e o ganhador do carro 0 km.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, conta que a promoção é uma forma de a cooperativa presentear e retribuir toda a confiança depositada pelos associados na instituição ao longo dessas mais de três décadas de atuação. “É muito significativo para nós fazermos parte das conquistas e realizações dos nossos associados. Com essa campanha a gente agradece os associados pelos investimentos realizados na nossa Cooperativa”, destacou.

Para mais informações sobre a Campanha Juntos Vamos Além, acesse o site www.sicredi.com.br/promoção/juntosvamosalem.

Quem ganhou?

Poupanças Sicredi:

Márcia Ferreira Rodrigues – Jauru-MT

Valéria de Almeida Gaspar – Figueirópolis D’Oeste-MT

Wagner Queiroz Salazar – Salto do Céu-MT

Cícera Maria dos Santos Pereira – Lambari D’Oeste

Victor Hugo Martins De Jesus Dos Santos – Pontes e Lacerda-MT

Daniela Dos Santos Franca – Conquista D’Oeste-MT

Aline Pereira Da Silva – Nova Lacerda-MT

Maria Irene De Almeida Da Silva – São José Dos Quatro Marcos

Sara Xavier Alves – Araputanga-MT

Jose Carlos Martins Dos Santos – Vila Bela Da Santíssima Trindade-MT

Luana Aparecida De Oliveira – Comodoro

Felismar Ribeiro Gomes – Reserva Do Cabaçal-MT

Ana Vanusa De Souza – Rio Branco-MT

Carlos Emanuel Da Cunha Gomes Motta – Vale De São Domingos-MT

Angelita Maria Da Silva – Indiavaí- MT

Anna Karoliny Santana De Souza Rocha – Rio Branco-AC

Adonias De Souza Mattos- Acrelândia-AC

Ecionei Farias Souza – Pontes E Lacerda- MT

F R Sales Eireli – Cruzeiro Do Sul-AC

Alexandre Baumgratz De Oliveira – Rio Branco-AC

Luana Silva Matias – Brasileia-AC

Lucas Rios Ângelo – Sena Madureira-AC

Claudeniro Gomes Cahu – Feijó-AC

Figueredo Cia Ltda – Tarauacá-AC

Maria Kaigila De Oliveira Pinheiro – Guajará-AM

Carvalho Comercio De Combustível Ltda – Boca Do Acre-AM

Iphone 12:

Antônio Luiz Sehenem Elias – Comodoro-MT

Gilson Francisco de Oliveira – Rio Branco-MT

Eber Alves Pio – Reserva do Cabaçal-MT

C. Silva Eireli – Rio Branco-AC

Ana Paula de Souza – Lambari D’Oeste- MT

Corolla Altis

Sandra Pereira Da Silva – Rio Branco-MT

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).