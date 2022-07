Simaria ignora polêmicas com Simone e posa com vestido transparente antes de evento

Sabe ser ousada! Simaria deixou de lado as polêmicas com Simone nesta quarta-feira (13) e divulgou os melhores cliques de seu look do dia para um evento que contou com a participação da cantora, mesmo em meio às tretas que a dupla está enfrentando atualmente.

A morena deu um show de saúde e boa forma ao posar com um vestido longo preto e branco todo trabalhado na estampa geométrica que evidenciou ainda mais o shape da cantora. Simaria fez suas melhores poses para exibir o look do dia e fez um baita.

“Essa mulher é perfeita”, exaltou um seguidor nos comentários da publicação. “Mandou bem no look”, disparou outra fã da cantora, exaltando a produção de Simaria. “Coleguinha mais linda do mundo”, elogiou um terceiro. Confira os cliques:

Simaria fala sobre polêmicas envolvendo Simone

Amor de irmãs! Recentemente, a cantora Simaria cedeu uma entrevista para a RecordTV e falou sobre as polêmicas envolvendo sua briga com Simone. A morena revelou que as duas possuem uma relação de sangue e, por isso, as brigas não afetam o laço familiar.

“É sangue, é eterno. Não tem como mudar isso. […] Às vezes ficam me controlando. Mas eu com 40 anos não vou mais me calar. A gente venceu juntas, mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha. Mantendo respeito, irmandade, não tem como quebrar isso. Vai dar sempre certo”, começou Simaria.

“Não queria presente de milhões, única coisa que pedi pra ela foi pra ela cantar uma música comigo. Eu quero que as pessoas escutem a música, que faz parte da minha alma, do meu sangue, eu não escolhi a música, a música me escolheu. O que eu queria mesmo era só que ela cante comigo a música Amiga e pra mim tá tudo certo, não quero presente caro”, finalizou em entrevista ao “Domingo Espetacular”.