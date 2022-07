Sistema Socioeducativo promove primeira feira de ciências em unidades de Rio Branco

O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) e a Escola Darquinho, responsável pelo sistema educativo dos adolescentes em medida socioeducativa no Acre, realizam, entre quinta-feira, 21, e quarta, 27, a Primeira Feira de Ciências da Escola Darquinho, em Rio Branco.

O objetivo da ação é dar seguimento ao aprendizado que os adolescentes têm em sala de aula nos centros socioeducativos.

Wagner Vasconcelos, gestor da Escola Darquinho, explica que a escolarização do sistema socioeducativo funciona seguindo o mesmo modelo do ensino fundamental e médio regulares.

“Quando o período de medida socioeducativa acaba, as adolescentes do sistema podem integrar as escolas regulares do ensino público. Aqui dentro eles têm acesso à educação e ao lazer, é por isso que mantemos aqui o mesmo padrão de referência do ensino regular”, conta.

“Estamos iniciando essa feira nas unidades da capital para prestigiar essas adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, e incentivar o desenvolvimento intelectual delas, despertando a busca pelo conhecimento”, afirma Núbia Musis, diretora operacional do ISE.

M.A., de 15 anos, que cursa o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) conta sobre a primeira apresentação de trabalho sobre fontes de energia elétrica.

“Lá fora eu já conhecia bastante sobre energia solar,eólica, hidrelétrica. Aqui eu tive um conhecimento maior porque nunca tinha apresentado uma feira de ciências; li bastante para aprender, gosto de falar e estudar sobre o tema”, relatou.

A feira está sendo realizada das 8 às 13h nas unidades do Sistema Socioeducativo em Rio Branco:

21/07 – Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães

22/07 – Centro Socioeducativo Acre

26/07 – Santa Juliana

27/07 – Centro Socioeducativo Aquiry