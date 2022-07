Sogra é suspeita de pagar R$ 300 para matar venezuelana por não aceitar relacionamento do filho

Uma mulher, de 37 anos, foi presa nesta segunda-feira (18), suspeita de ter mandado matar a venezuelana Yeimy Rodriguez, de 27 anos. A mulher era sogra da vítima e teria feito pagamento R$ 300 para Andreas Muñoz, de 31 anos, assassinar a facadas a namorada do filho. O crime aconteceu no dia 5 de julho em uma vila no bairro Mauazinho, na Zona Leste.