Sorteio nesta terça define caminho até a decisão da Copa do Brasil

O caminho até a grande final da Copa do Brasil 2022 será definido nesta terça-feira (18/7). A CBF realiza o sorteio das quartas de final, que definirá os chaveamentos com os confrontos até a decisão da competição nacional.

É AMANHÃ! 🥵 🚨 O #SorteioCopaDoBrasil para a definição dos confrontos e mandos das #QuartasDeFinal, e do chaveamento até a #FinalCopaDoBrasil, será nesta terça-feira, às 13h30, com transmissão AO VIVO da CBF TV. 📸: Staff Images#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/PCQ8jIgxj1 — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) July 18, 2022

Campeões fora e favoritos?

Ao fim das oitavas de final foram conhecidos os oito times que ainda têm chances de disputar o título do torneio mais democrático do país. E as oitavas foram encerradas com os campeões das duas últimas temporadas eliminados: o Atlético-MG, campeão de 2021, caiu para o Flamengo e o Palmeiras, que levantou a taça em 2020, teve o São Paulo como algoz.

Assim, Flamengo e São Paulo encabeçam a lista de classificados, que ainda conta com América-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Corinthians, Fortaleza e Fluminense.

Entre os classificados às quartas, o time rubro-negro tentará reconquistar a competição após ficar com o troféu em 2013. O Tricolor quer o título ainda inédito em sua galeria. O Corinthians vai em busca do tetra. O Flu quer o bicampeonato.

Senhor Copa do Brasil

Assim como o São Paulo, América-MG, Atlético-GO e Fortaleza não conquistaram o campeonato. O Athletico-PR tentará seu segundo troféu depois de ser campeão em cima do Flamengo em 2019. E tem em seu banco de reservas um especialista em conquistar o certame.

Luiz Felipe Scolari é a grande aposta do Furacão não só na competição, mas também na temporada. Dono de quatro títulos da Copa do Brasil, sendo um com o Criciúma (1991), um com o Grêmio (1994) e dois com o Palmeiras (1998 e 2012), o veterano treinador é o trunfo da equipe do Paraná na disputa.

A CBF transmite o sorteio da Copa do Brasil em seu canal no YouTube a partir das 13h30.