Sucuri gigante ‘desfila’ para fotógrafos dos EUA durante expedição; veja vídeo

“Quando a sucuri aparece e os fotógrafos mergulham, eu sempre fico por perto para zelar pela segurança do animal e dos clientes. Só registro quando percebo que há uma brecha, geralmente pego uma câmera de ação para fazer os registros. Os clientes gostam disto também, pois levam pra casa cenas dos bastidores do seu trabalho, como neste caso do vídeo”, compartilhou o fotógrafo.

O fotógrafo da natureza evidencia as expedições que fazem parte da vida profissional dele há 14 anos. As lembranças são recorrentes. “Há sempre uma tensão no ar, já que não temos nenhuma garantia de que vamos encontrar as sucuris, e os clientes irão embora satisfeitos com as imagens que procuravam. Cada vez que encontramos uma, elas [sucuris] colaboram com os fotógrafos, sem fugir, é uma festa para toda a equipe!”.