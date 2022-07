Superlua dos Cervos: maior Lua do ano ocorre nesta quarta

A noite desta quarta-feira (13/7) promete um espetáculo no céu com a maior superlua do ano. A chamada Superlua dos Cervos poderá ser vista a partir das 17h30 (horário de Brasília). Para observá-la, não é preciso usar nenhum equipamento profissional, basta olhar para o céu.

A superlua ocorre quando o satélite natural atinge o ponto mais próximo da Terra, uma distância de 357.263 quilômetros. Essa fase coincide com seu perigeu (o momento em que nosso satélite está mais perto naquele mês, em sua órbita elíptica). Apesar de ainda está muito longe, no fenômeno a lua chega a ficar 15% maior do que uma lua média. Esta será a segunda vez que ocorre este fenômeno este ano. A primeira foi a Superlua de Morango, que ocorreu no mês passado. O nome Superlua dos Cervos vem dos povos nativos dos Estados Unidos devido à época em que a galhada dos cervos se regenera.