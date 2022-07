Tamanduá-bandeira concorre a prêmio internacional; veja vídeo

A Médica Veterinária, coordenadora da Base Pantanal do Instituto Tamanduá, Maria Helena Mazzoni Baldini , informou ao g1 , que mais quatro animais de diferentes países estão na disputa pelo prêmio, cada um com sua história de vida.

A tamanduá carismática chegou aos cuidados do Instituto Tamanduá quando era um bebê, após ser resgatada pela Policia Ambiental durante os incêndios que ocorriam no Pantanal.

A orfã foi encaminhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande.

Depois de receber o atendimento na unidade, o Instituto passou a cuidar da Cecília por meio do projeto Órfãos do Fogo, criado para assistir os animais resgatados dos incêndios.

A tamanduá, neste momento com 11 meses, está sendo cuidada em um recinto de adaptação, e depois vai para um recinto maior de liberação. Neste estágio a Tamanduá será reintroduzia a natureza. conta.

O prêmio

O prêmio foi criado em homenagem a Audrey Mealia, protetora da fauna silvestre, que fazia parte da equipe da World Animal Protection e faleceu em 2021.

O concurso apresenta as personalidades distintas dos animais selvagens e os locais que os protegem, e a instituição ganhadora recebe US$ 10.000 para investir no apoio à proteção da fauna.

A Cecilia é finalista do prêmio, junto com a Ursa Ina, do Santuário Livearty da Romênia, e os elefantes Gandhi, do European Elephant Sanctuary, na França, Perola, do projeto Elephant Valley, da Tailândia e o Gen Thong do Santuário Kindred Spirit, dos Estados Unidos.

Projeto Órfãos do Fogo

Ação do Instituto Tamanduá em parceria com a Pousada Aguapé, o projeto Órfãos do Fogo, recebeu e cuidou de 15 animais que ficaram órfãos em decorrência dos incêndios que atingiram o Pantanal no ano passado.

A iniciativa na pousada de Aquidauana, visa um processo longo e trabalhoso de reabilitação dos filhotes resgatados. Quatro animais deste projeto, já ganharam a liberdade na área da pousada, e outros dois, estão próximos de voltar a natureza.