‘Tanque pensador’ na Amazônia Sul-Ocidental: GeoLab é o mais novo Instituto de Pesquisa do Acre

O Instituto de Pesquisa e Think Tank GeoLAB (Geoeconomic Laboratory of South America ou Instituto e Laboratório de Geoeconomia da América do Sul), nasceu no último dia 23 de maio de 2022, na Universidade Federal do Acre (Ufac). Professores e alunos de Universidades públicas brasileiras e estrangeiras se reuniram para construir este importante projeto.

A nova Instituição Científica Tecnológica (ICT) do estado é dedicada para a pesquisa, sem fins lucrativos e de direito privado. O objetivo é promover o desenvolvimento econômico e integração regional na América do Sul baseadas na Inovação, Ciência e Tecnologia gerando e usando de dados para solucionar problemas regionais com saídas geoeconômicas de baixo carbono.

O GeoLab é um Think Tank na Amazônia Sul-Ocidental. “Think Tanks”, que significa “tanques pensadores”, são instituições ou organizações dedicadas a produzir e difundir conhecimento sobre temas políticos, econômicos, ambientais e/ou científicos. Sua função mais conhecida é pautar debates por meio da publicação de estudos, artigos e da participação de seus integrantes na mídia.

O co-fundador e diretor estratégico do GeoLAB, Cristovão Henrique, explica que o trabalho realizado é de geoeconomia e bioeconomia e o Instituto tem a perspectiva de construir uma agenda essencialmente de pesquisa. “Atualmente, trabalhamos com temas do desenvolvimento econômico regional, temas que estão associados às cadeias produtivas bioeconômicas do estado, temas dentro do contexto da performance geoeconômica e essa é nossa missão institucional, promover o desenvolvimento econômico e a integração regional”, conta o co-fundador.

Dentre os objetivos do Instituto estão fortalecer a Inovação, Ciência e Tecnologia para promover a Integração regional da América Sul de modo sustentável social e ambientalmente justo de acordo com os objetivos da Agenda 2030 da ONU – Organização das Nações Unidas e sua área de atuação é a Geoeconomia, Planejamento, Bioeconomia, Mudanças Climáticas, Créditos de Carbono e áreas afins de atuação do Instituto.

Instituto GeoLab na ExpoAcre 2022

Além da ExpoAcre ser uma exposição agropecuária, ela também atrai diferentes temáticas para que sejam expandidas e divulgadas, não seria diferente com o GeoLab, que estará marcando presença este ano. Henrique Cristovão, contou ao ContilNet sobre a experiência de apresentar o Instituto e suas saídas geoeconômicas de baixo carbono para um dos eventos mais aguardados pela capital acreana.

“Vai ser um lugar fantástico e oportuno no sentido de apresentarmos o mais novo Think Tank da Amazônia Ocidental. Será um espaço onde vamos poder contribuir com o pensamento científico, tecnológico e de inovação no Acre, um estado que foi historicamente excluído na geografia regional brasileira e também no que se diz respeito a ciência e tecnologia no país. Agora teremos a oportunidade de mostrar o quão estratégico e importante é o estado do Acre”, afirma o co-fundador do GeoLab.

Para mais informações, acesse o site https://www.geoeconomico.org/ ou encontre o Instituto no Instagram (@geolab.sul). Confira!