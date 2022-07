Tatiana Weston-Webb vence em J-Bay e assume 3º lugar na WSL

A brasileira Tatiana Weston-Webb venceu a etapa da WSL de J-Bay na África do Sul. Tati encarou a australiana Tyler Wright na final e venceu com a parcial 17.50 a 15.67. Tatiana também assume a 3ª colocação do ranking mundial, conseguindo se estabelecer entre as cinco primeiras que vão para as finais da WSL em Trestles na Califórnia. A brasileira não escondeu a felicidade quando soube de sua nova colocação.