Técnica da Irlanda diz que foi estuprada por três homens do futebol

Vera Pauw, de 59 anos, atual treinadora da seleção feminina da Irlanda, revelou, na última sexta-feira (1º/7), que foi estuprada por três homens ligados ao futebol holandês. O segredo, de acordo com a mulher, foi guardado por 35 anos.

This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am

