‘Tímido e discreto’: saiba quem era filho de Caiado encontrado morto em fazenda de Nova Crixás

“Ronaldo Filho era uma pessoa super do bem, trabalhador, muito na dele, discreto. Ele estava trabalhando e ajudando nos negócios do pai, porque como governador, o pai não tem tempo de tratar das coisas”, disse.

O corpo de Ronaldo Caiado Filho foi velado na noite de domingo em Goiânia, no cemitério Vale do Cerrado. A cerimônia foi realizada com a presença de diversos políticos e autoridades que foram se despedir do administrador e prestar apoio ao governador de Goiás e aos familiares.