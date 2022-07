Torcedor do Santos invade gramado e agride goleiro Cássio

No fim da partida, um torcedor do Peixe invadiu o campo e chegou a agredir o goleiro Cássio, do time de Itaquera. O homem foi contido por seguranças e até mesmo por jogadores, que evitaram uma agressão mais grave ao arqueiro do Timão. Veja o momento:

Tentativa de agressão ao goleiro Cássio pic.twitter.com/ZurvhAlUq5 — Pacca 💜✊🏿🦌 (@luispacca__) July 14, 2022

Antes da tentativa de agressão, sinalizadores foram lançados ao gramado da Vila Belmiro e o jogo acabou interrompido, sendo finalizado momentos depois. Em campo, apesar da vitória por 1 x 0, o Peixe foi eliminado da competição devido à derrota por 4 x 0 no jogo de ida.