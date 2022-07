Trabalhador morre atingido por árvore durante derrubada em Manoel Urbano

Um morador da cidade de Manoel Urbano, identificado até o presente momento como “Neuzo”, foi vítima fatal de um acidente de trabalho nesta terça-feira (26).

Segundo informações, ele estava trabalhando na zona rural, em uma derrubada, quando foi atingido por uma árvore e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

Até agora, ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Após o ocorrido, o corpo foi resgatado do local e levado para a unidade mista de saúde de Manoel Urbano para os procedimentos de praxe.

Nessa época do ano, acidentes de derrubada ocorrem com certa frequência. No mês passado, um morador de Sena Madureira perdeu a vida ao ser atingido por uma árvore na altura do seringal Itamaraty, rio Iaco.